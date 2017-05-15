Сондерс: мой семилетний сын боксирует лучше Хурцидзе

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс выступил с резкими словами в адрес своего соперника Автандила Хурцидзе. Их бой пройдёт 8 июля.

«Если убрать с него мускулы, то он из полулёгкого веса. Думаю, ему помогли нарастить мышцы, все мы знаем этих американских тренеров. Думаю, он будет бегать за своей тенью и „есть“ мой джеб. А потом я сделаю то, что должен.

Ему 37 лет, если я не смогу побить его, то мне надо сдаться и не думать о бое с Головкиным и прочими Канело. Через три года ему будет 40, и он не лучший из боксёров. Мой семилетний сын умеет больше, и я говорю серьёзно", — цитирует Сондерса Boxing Scene.