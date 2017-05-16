Президент WBO: де ла Хойя выбрал идеальный момент для боя Альварес — Головкин

Президент WBO Франциско Валкарсел считает, что промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя выбрал идеальный момент для организации мексиканцу боя с Геннадием Головкиным, владеющим титулами IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в США.

«Я думаю, что де ла Хойя мастерски сыграл. Он дождался момента, когда Головкин начал выглядеть уязвимым. Альварес же на ходу, и он был коронован как мексиканская звезда после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Это идеальный момент для проведения боя, в том числе и с экономической точки зрения. Думаю, де ла Хойя многому научился у своего бывшего партнёра Боба Арума, а Арум мастер в том, что касается сочетания бизнеса и бокса», — цитирует Валкарсела BoxingScene.