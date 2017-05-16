Феликс Диас: Кроуфорд заслуживает быть лидером P4P, но я побью его

Феликс Диас (19-1, 9 КО), претендент на звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе, рассказал о предстоящем поединке с Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО), выразив уверенность в своей победе над титулованным оппонентом.

«Тренировочный лагерь прошёл хорошо, я тяжело тренировался, и сейчас я готов, мой вес уже в порядке. Кроуфорд заслужил называться одним из лидеров P4P, он отличный боец, и я не могу этого отрицать, но я верю, что у меня есть всё, чтобы победить его.

У меня в прошлом были бои с серьёзными соперниками, такими как Васкес и Питерсон, посмотрим, как сложится поединок. Я люблю выбрасывать много ударов и не думаю, что рост Теренса станет для меня проблемой. Прогноз? Не могу сказать точно, как выиграю этот бой, но я его выиграю", — сказал Диас в интервью Boxingtalk.

Бой между Теренсом Кроуфордом и Феликсом Диасом состоится 20 мая в Нью-Йорке.