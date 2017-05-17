Васкес: готов сразиться с Фрэмптоном в элиминаторе WBA в Ирландии

Костариканец Брайан Васкес (35-2, 19 KO), занимающий первое место в рейтинге WBA в первом лёгком весе, заявил о своей готовности сразиться со вторым номером рейтинга Карлом Фрэмптоном (23-1, 14 KO) за звание официального претендента на титул на его территории.

«Я готов и могу встретиться с ним в Белфасте (Ирландия) в июле или августе. Мы с ним занимаем самые высокие строчки рейтинга WBA в 130 фунтах. Мы оба хотим получить право провести бой с действующим чемпионом Джезреелом Корралесом, который будет защищать свой титул в июле против парня с дюжиной поражений. Давайте сделаем этот бой в Ирландии», — цитирует Васкеса BoxingScene.