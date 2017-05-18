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Беллью считает, что Брук может победить Спенса

18 мая 2017, четверг. 13:43. Бокс

Британский боксёр Тони Беллью считает, что его соотечественнику Келлу Бруку, владеющему титулом IBF во втором полусреднем весе, по силам победить претендента из США Эррола Спенса, которого многие эксперты считают фаворитом. Встреча этих боксёров запланирована на 27 мая в Шеффилде.

«На самом деле я не считаю, что Келл крупнее Спенса. Несколько недель назад я видел их встречу лицом к лицу, и Спенс казался более крупным. Эррол Спенс — крупный полусредневес, он очень похож на Келла. Эррол Спенс более молодой и свежий боец, но он не дрался с соперниками такого калибра, с какими сражался Брук», — цитирует Беллью BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Келл Брук
Новости. Бокс
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