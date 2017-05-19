Кроуфорд: Диас — достойный претендент

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Теренс Кроуфорд (30-0, 21 КО), во время финальной пресс-конференции перед поединком с Феликсом Диасом (19-1, 9 КО), отдал должное оппоненту, но выразил уверенность в своём конечном успехе.

«Я с нетерпением жду поединка. На арене «Мэдисон Сквер Гарден» бились легенды. Я горжусь тем, что могу продолжить эту традицию — вступить на этот ринг вслед за ними. Вместе с тем, я не чувствую здесь никакого давления, для меня ринг — всегда мой дом, где бы он не был установлен.

Сейчас я просто должен продолжать побеждать. Если я буду выигрывать, то передо мной откроются возможности грандиозных боёв. Бой 20 мая также большой. Диас — достойный претендент на титул, но я готов к любым вызовам как в первом полусреднем, так и в полусреднем весе. В субботу я устрою шоу, а потом сделаю заявление», — приводит слова Кроуфорда Ffightnews.