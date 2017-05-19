Мигель Котто прекратил сотрудничество с Roc Nation

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) и промоутерская компания Roc Nation, принадлежащая рэперу Jay Z, договорились о прекращении сотрудничества, сообщает ESPN.

В марте 2015 года Котто покинул промоутерскую компанию Top Rank ради подписания контракта с Roc Nation. По соглашению с новым промоутером пуэрториканец должен был провести три боя, за которые должен был заработать $ 50 млн. Однако за два года он лишь дважды вышел на ринг.

36-летний Котто готовился к возвращению на ринг в спортзале Фредди Роуча Wild Card, однако на этой неделе покинул Голливуд, поскольку не смог договориться с Roc Nation о дате своего возвращения и сопернике. В Roc Nation пытались организовать ему бой против японца Йосихиро Камегаи, который сначала был запланирован на 24 июня, а затем отложен до июля.