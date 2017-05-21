Мейвезер-младший: если буду драться, то на 90 % с Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) заявил, что если вернётся на ринг, то наверняка ради боя с Конором Макгрегором.

«Если я буду драться, то с вероятностью в 90 % — с Макгрегором. Единственное, что меня волнует, это цифры pay-per-view. Мне надо посмотреть, каким будет следующий шаг.

Смысл имеет только бой с Макгрегором. Я достиг всего, чего хотел. Конор Макгрегор — профессионал, как и я. Он дерётся стоя, как и я. Он надирает всем задницы в октагоне, я — на ринге. Фанаты требуют бой, а им надо давать то, что они хотят увидеть", — цитирует Мейвезера Boxing Scene.