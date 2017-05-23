Хуан Мануэль Маркес по-прежнему намерен провести бой в июле

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес по-прежнему планирует вернуться на ринг в июле. Об этом рассказал его тренер Начо Беристейн.

«В течение нескольких недель он много тренировался и демонстрирует отличное физическое состояние. Он выглядит неплохо и хочет вернуться на ринг.

Он собирается вернуться в июле в Мехико. Это будет разминочный бой, чтобы мы смогли увидеть, как он себя чувствует после тяжёлой работы, проделанной в зале. Этот поединок будет решающим для определения будущего его карьеры. Я с нетерпением его жду. Возможно, в будущем он сможет получить титульный бой, но сначала я должен увидеть его в деле», — цитирует Беристейна BoxingScene.