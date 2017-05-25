Грувс: я искренне верю, что я лучше Чудинова

Лондонский боксёр Джордж Грувс сказал, что его больше интересует завоевание титула чемпиона мира, чем любовь британских болельщиков. 27 мая в Шеффилде Грувсу предстоит сразиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе с россиянином Фёдором Чудиновым. Для британца это будет четвёртая попытка завоевать чемпионский пояс.

«Я просто хочу завоевать чемпионский пояс. Я просто хочу выиграть. Этого было бы достаточно для меня. Я искренне верю, что я лучше как боец, чем Чудинов. У меня есть солидная и опытная команда, в которую я верю» — цитирует Грувса BoxingScene.