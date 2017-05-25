Фёдор Чудинов и Джордж Грувс не будут сдавать допинг-тесты перед боем

Россиянин Фёдор Чудинов и британец Джордж Грувс не будут сдавать допинг-тесты перед поединком, запланированным на 27 мая в Шеффилде. Тестирование ожидает спортсменов после боя. Об этом сообщили в промоутерской компании «Патриот», которая ведёт дела Чудинова.

«Боксёры сдадут тесты только после поединка», — приводит слова представителя компании «Патриот» ТАСС.

Грувс и Чудинов разыграют вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA в андеркарде боя между Келлом Бруком и Эрролом Спенсом.