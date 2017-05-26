Папазов защитил титул, Чеботарёв выиграл третий бой в профессионалах

В Риге завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между двумя российскими боксёрами. Обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии IBO в лёгком весе (до 61,2) Фёдор Папазов (20-2, 12 КО) проводил не только защиту этого титула, но и имел шанс завоевать вакантный интерконтинентальный пояс по версии IBF.

Его соперником был не знавший до этого поражений Иса Чаниев (10-1, 5 КО). В 12-раундовом поединке победу единогласным решением судей одержал Папазов.

Другим интересным поединком вечера стал третий бой на профессиональном ринге Артёма Чеботарёва (3-0, 3 КО), чемпиона Европы в составе сборной России. 28-летний боксёр сегодня не испытал проблем в рейтинговом поединке против кенийца Дэниэла Ваньони, нокаутировав того уже во втором раунде.