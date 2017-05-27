Спенс: могу нокаутировать Брука

27 мая в Шеффилде американец Эррол Спенс (21-0, 18 КО) попробует отобрать титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF у Келла Брука (36-1, 25 КО). Накануне поединка Спенс уверяет, что ему по силам нокаутировать опытного соперника.

«Пришло время войны. Пора поднимать перчатки и выяснить, кто лучший в полусреднем весе. Это то, чего я ждал всю свою жизнь — боя с сильным соперником, чемпионом, и я жду не дождусь, когда свергну его с трона. Определённо, я могу нокаутировать Брука перед его зрителями. Я стану чемпионом мира, неважно, будет это победа нокаутом или по очкам, но мы идём за победой нокаутом», — приводит слова Спенса SkySports.