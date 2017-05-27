Владимир Кличко не придёт на эфир передачи, который был запланирован на 27 мая

27 мая экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) должен был ответить на вопрос о том, планирует ли он продолжать карьеру. Ожидалось, что это произойдёт в эфире телеканала «Интер» в программе «Большой бокс». Однако по-видимому, украинец ещё не готов принять окончательное решение относительно своей карьеры.

На официальном сайте «Интера» говорится, что в эфире передачи зрители увидят его брата — почётного и «вечного» чемпиона мира Виталия Кличко, а также чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. Темой эфира станет анализ поединка между Владимиром Кличком и Энтони Джошуа.