Владимир Кличко 27 мая ответит на вопрос о продолжении карьеры боксёра

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» расскажет о своих планах на будущее, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Ожидается, что боксёр сообщит, будет ли он продолжать свою профессиональную карьеру. Кроме того, Кличко даст подробное интервью о бое с чемпионом мира по версиям IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Телепередачу «Большой бокс» с участием спортсмена можно будет посмотреть в субботу, 27 мая, на украинском телеканале «Интер» в 22:20 мск.