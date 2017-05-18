Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Владимир Кличко 27 мая ответит на вопрос о продолжении карьеры боксёра

18 мая 2017, четверг. 03:11. Бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» расскажет о своих планах на будущее, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Ожидается, что боксёр сообщит, будет ли он продолжать свою профессиональную карьеру. Кроме того, Кличко даст подробное интервью о бое с чемпионом мира по версиям IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Телепередачу «Большой бокс» с участием спортсмена можно будет посмотреть в субботу, 27 мая, на украинском телеканале «Интер» в 22:20 мск.

Источник: Братство Кличко - Официальный фан-клуб Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс
18 мая 2017, четверг
03:11 Владимир Кличко 27 мая ответит на вопрос о продолжении карьеры боксёра
00:55 Макгрегор отказался сыграть в фильме «Меч короля Артура»
17 мая 2017, среда
23:56 Тайсумов снялся с боя против Силвы из-за травмы
22:58 Башир: посоветовал бы Кличко драться с Уайлдером или Паркером
21:20 Манува: Уайт заинтересован в моём бое с Дэвидом Хэем
19:52 Ричардсон: выбираю Альвареса в бою с Головкиным
18:34 Биспинг: ничего не слышал об отмене моего боя с Сен-Пьером
17:50 Стиверн: на месте Кличко я бы завершил карьеру
17:04 Дмитрий Войтов сразится с ветераном UFC Магальяэшем на турнире M-1 Challenge 78
15:56 Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу ранен в Ставрополье
15:13 Мугаби: Хорн шокирует Пакьяо
14:38 Васкес: готов сразиться с Фрэмптоном в элиминаторе WBA в Ирландии
13:49 Грувс: реванш с Дигейлом возможен, но сначала я должен побить Чудинова
13:06 Bellator представил проморолик к бою Емельяненко — Митрион
12:35 Спенс: с восьмиунцевыми перчатками я могу и нокаутировать Брука
11:43 Тайсону Фьюри придётся отложить своё возвращение на ринг до следующего года
11:11 Майдана: победитель боя Альварес — Головкин будет считаться лучшим в мире
10:29 Алоян: попросил представителей CAS рассмотреть моё дело максимально справедливо
10:06 Представители России появятся во всех профильных комиссиях АИБА
00:58 Фрэмптон хочет провести ещё один бой с Санта Крусом
00:21 Финкельштейн: женские бои могут привлечь зрителей в России
16 мая 2017, вторник
23:54 Феликс Диас: Кроуфорд заслуживает быть лидером P4P, но я побью его
22:35 Бой Хелениус — Чисора перенесён на осень
21:56 Энди Ли: я не буду боксировать, если не получу больших боёв
21:05 Диллиан Уайт получил травму и вынужден отложить бой с Вахом
20:35 Арум: Хорн — грозный, молодой панчер
19:09 На «Арене Мытищи» пройдёт именной турнир по MMA
18:46 Саламов: считаю, что Ковалёв победит Уорда
17:45 Сен-Пьер не заинтересован в бое с Силвой
16:34 M-1 Challenge 77. Промо-ролик к поединку Лежнев — Абдусаламов
14:48 Уоррен: пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион
13:35 Победитель шоу «Бой в большом городе» Челохсаев проведёт поединок в Воронеже
12:56 Ф. Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Веласкесом
11:59 Белью: я сделал то, чего не смог Кличко, и думаю, что могу побить Паркера
11:17 Президент WBO: де ла Хойя выбрал идеальный момент для боя Альварес — Головкин
10:40 Спенс посмеялся над сравнениями с Джефом Лэйси от команды Брука
09:18 Стивенсон: я — король дивизиона 175 фунтов
02:38 Боец MMA отправил противника в нокаут за 4 секунды
02:16 Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности
01:55 Экс-тренер Усика: Гассиев заставил бы Александра работать на пределе
00:49 Ф. Емельяненко: надеюсь, Нурмагомедов станет чемпионом
15 мая 2017, понедельник
23:59 Сондерс: Головкин был медленным в бою с Джейкобсом из-за пяти допинг-тестов
22:13 Нуньес: Шевченко первая до меня дотронулась
21:47 Сондерс: мой семилетний сын боксирует лучше Хурцидзе
20:37 Брук: хочу реванша с Головкиным
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017