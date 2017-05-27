Санчес: бой Головкин — Альварес должен оживить и воскресить бокс

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 KO), заявил, что поединок казахстанского боксёра с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 KO) должен положительно сказаться на индустрии бокса в целом.

«Счастлив, что они не стали ждать, как было с боем Пакьяо — Мейвезер. Не стали тянуть так долго, чтобы мы закисли. Этот бой состоится тогда, когда он нужен боксу. Этот поединок должен оживить и воскресить нашу индустрию», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.