Роуч: Хорн очень впечатляет, он может нокаутировать

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, заявил, что следующий соперник его подопечного — Джефф Хорн, является опасным нокаутёром.

«Мы никогда и ничего не рассматривали как что-то лёгкое. Да, Хорн не очень известный боец, но я видел несколько его предыдущих боёв, он выигрывал нокаутом. Он очень впечатляет, Джефф — отличный панчер, и я надеюсь, что на бой с Пакьяо он выйдет исповедуя именно этот стиль ведения боя.

Австралийцы — очень трудолюбивые боксёры, я видел их очень много у себя в зале», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Поединок между Пакьяо и Хорном пройдёт 2 июля в Брисбене.