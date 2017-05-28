Чудинов проиграл Грувсу титул суперчемпиона мира в шестом раунде

Российский боксёр Фёдор Чудинов уступил британцу Джорджу Грувсу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, который проходил в Шеффилде.

Чудинов ранее владел этим титулом, но 20 февраля 2016 года утратил его в бою с немцем Феликсом Штурмом, который состоялся в Оберхаузене (Германия). Поражение от Грувса стало для Фёдора вторым в карьере. Всего он провёл на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 14 побед, 10 из которых — нокаутом.