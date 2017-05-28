Келл Брук подтвердил перелом глазницы

Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук (36-2, 25 КО) вновь, как и в бою с Геннадием Головкиным, получил перелом глазницы. Об этом сообщил сам боксёр.

«Меня держали в больнице до трёх часов ночи. Мне сделали компьютерную томографию. Похоже, что это такой же перелом, как после боя с Головкиным, и мне вновь предстоит операция.

Я опустошён, начиная с седьмого раунда я знал, что с глазом проблемы, но я пытался биться дальше. Потом у меня стало всё двоиться в глазах. В 11-м раунде я отказался от продолжения боя, потому что вспомнил бой с Головкиным, тогда мне сказали, что если бы отбоксировал ещё раунд, то мог бы ослепнуть. Теперь я думаю двигаться в средний вес", — приводит слова Брука Sky Sports.