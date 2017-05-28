Спенс: если бы Брук не остановился, я бы нанёс его глазу непоправимый вред

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс, заявил, что решение Келла Брука остановить бой в 11-м раунде было верным.

«Я не думаю, что у Брука ещё хоть что-то оставалось. Я наносил ему жёсткие удары. Он был вымотан и снова получил перелом глазницы. Ему необходимо было прекратить сопротивление, иначе я бы на него обрушил град ударов. Возможно, после этого его глаз бы получил непоправимые повреждения, так что хорошо, что он остановился. Теперь у него есть время на то, чтобы восстановиться и вернуться», — цитирует Спенса BoxingScene.