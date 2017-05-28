Грувс: не думаю, что этот бой с Дигейлом будет просто провести

Британский боксёр Джордж Грувс, нокаутировавший россиянина Фёдора Чудинова в бою за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, признался, что хотел бы подраться с Джеймсом Дигейлом, но с ним будет трудно договориться.

«Не думаю, что этот бой будет просто провести, потому что с Дигейлом непросто договориться. Я бы хотел провести этот бой, но нужно подождать и посмотреть, что будет. Я побил его уже дважды. Думаю, все хотели бы увидеть этот поединок. Мне всегда нравится драться и нравится бить Джеймса. Сейчас у меня будет много возможностей. Есть много вариантов, возможно, я подерусь с британскими парнями. Кто знает?» — приводит слова Грувса Boxing News Online.