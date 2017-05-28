UFC Fight Night 109: Густафссон нокаутировал Тейшейру, Ахмедов победил Альхасана

В Стокгольме завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 109. В главном бою вечера сошлись бойцы полутяжёлого веса Александер Густафссон и Гловер Тейшейра. Густафссон доминировал на протяжении всего поединка. В пятом раунде Тейшейра провёл пару мощных апперкотов, на которые Густафссон ответил ударом правой и отправил соперника в нокаут.

UFC Fight Night 109. Результаты

Александер Густафссон победил Гловера Тейшейру нокаутом в пятом раунде.

Волкан Оздемир победил Мишу Циркунова техническим нокаутом в первом раунде.

Петер Соббота победил Бена Сондерса техническим нокаутом во втором раунде.

Омари Ахмедов победил Абдула Разака Альхасана раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27).

Нордин Талеб победил Оливера Энкампа единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).

Джек Херманссон победил Алекса Николсона техническим нокаутом в первом раунде.