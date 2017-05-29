Густафссон сделал девушке предложение, после того как нокаутировал Тейшейру

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Александер Густафссон сделал предложение руки и сердца своей подруге сразу после боя на турнире UFC Fight Night 109. На предложение, сделанное на ринге, девушка ответила согласием.

В рамках UFC Fight Night 109 Густафссон одержал победу над Гловером Тейшейрой. Швед доминировал с самого начала поединка и несколько раз отправлял соперника в нокдаун. Добить Тейшейру Густафссону удалось в пятом раунде, когда точный удар правой отправил бразильца в нокаут.

Видео с предложением доступно в официальном «твиттере» UFC