Санчес: в бою с Головкиным Альварес будет полностью измотан после 8-9 раундов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, поделился своим видением того, как будет развиваться поединок его подопечного с Саулем Альваресом. Встреча этих боксёров запланирована на 16 ноября в Лас-Вегасе.

«Я думаю, что на ранней стадии боя Альварес будет преуспевать за счёт своей скорости и ударных комбинаций. Но между этими комбинациями он будет получать контратаки. Оба этих парня будут попадать друг в друга, это нужно воспринимать как данность. В конце концов, в третьем или четвёртом раунде Альварес начнёт испытывать боль.

И я думаю, когда Альварес увидит, что его удары не причиняют ущерба Головкину, это окажет своё влияние на его настрой и настрой его команды. Полагаю, в конце концов после восьми или девяти раундов Головкин измотает его настолько, что остановит или выиграет оставшиеся несколько раундов, одержав победу по очкам», — цитирует Санчеса On The Ropes Boxing Radio.