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Рябинский: Дрозд не закончил карьеру, но в ближайшее время на ринге не появится

29 мая 2017, понедельник. 14:44. Бокс/ММА

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сказал, что российский боксёр Григорий Дрозд не заканчивал карьеру, несмотря на то что уже давно не выходил на ринг. На данный момент Дрозд пребывает статусе чемпиона WBC «в отпуске».

«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления, не знаю», — цитирует Рябинского ТАСС.

8 апреля нынешнего года у Дрозда был запланирован бой против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина поединок пришлось отменить. Полный диагноз российского боксера — субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Андрей Рябинский Григорий Дрозд
Новости. Бокс/ММА
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