Рябинский: бой с Руденко позволит Поветкину вернуться в рейтинг WBA

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский ожидает, что по итогам боя с украинцем Андреем Руденко российский супертяжеловес Александр Поветкин будет включён в рейтинг WBA.

Ранее Поветкин был исключён из рейтинга WBC из-за допингового скандала, а IBF пообещала не включать россиянина в своё ранжирование. В рейтингах WBA и WBO Поветкин на тот момент представлен не был.

«Планируется, что после этого боя Поветкин войдёт в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги, и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели

Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций. Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».