14-летний подросток скончался во время тренировки по кикбоксингу

Подросток скончался во время тренировки по кикбоксингу в городе Ельце Липецкой области. 14-летнему спортсмену была оказана немедленная реанимационная помощь, которая не смогла спасти его, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ по Липецкой области.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Органы следствия изъяли медицинские документы погибшего и назначали проведение судебно-медицинской экспертизы. Причина смерти пока не установлена.