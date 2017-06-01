Уайт: бой Мейвезер — Магкрегор соберёт 2,5-4 млн просмотров PPV

Президент UFC Дэна Уайт ожидает, что бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором сгенерирует миллионные продажи трансляций по системе Pay-Per-View.

«Я думаю, что по консервативным подсчётам этот бой может собрать от 2,5 млн до 4 млн просмотров. Другие люди думают, что даже больше… Конор Макгрегор и UFC имеют огромный вес в Бразилии, Австралии, Великобритании и других частях Европы. Я очень оптимистично настроен относительно возможности проведения этого боя», — цитирует Уайта BoxingScene.