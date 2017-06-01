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Уайт: бой Мейвезер — Магкрегор соберёт 2,5-4 млн просмотров PPV

1 июня 2017, четверг. 14:28. Бокс/ММА

Президент UFC Дэна Уайт ожидает, что бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором сгенерирует миллионные продажи трансляций по системе Pay-Per-View.

«Я думаю, что по консервативным подсчётам этот бой может собрать от 2,5 млн до 4 млн просмотров. Другие люди думают, что даже больше… Конор Макгрегор и UFC имеют огромный вес в Бразилии, Австралии, Великобритании и других частях Европы. Я очень оптимистично настроен относительно возможности проведения этого боя», — цитирует Уайта BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
UFC Дэна Уайт Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
1 июня 2017, четверг
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