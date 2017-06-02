Шлеменко: как я мог проиграть в день рождения сына?

Россиянин Александр Шлеменко прокомментировал победу над американцем Брэндоном Хэлси на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79.

«Я просто счастлив. Представьте, в тот раз проиграл ему за 35 секунд. Понятно, если бы я просто выиграл, все сказали бы: «Ну, выиграл, повозился». Но я выиграл за 25 секунд, 10 было в запасе. Это просто счастье. Думаю, все счастливы, несмотря на скоротечность боя. Не видел ни одного расстроенного человека, поскольку это было замечательно, красиво и без вопросов.

Была тактика начать быстро. Но самое главное — то, что я хорошо знал этого бойца. В первом поединке я не ел мясо, случились два поражения подряд, мне просто не хватило физики против таких огромных кабанов. Сейчас ем мясо почти каждый день. И что мы видим? Значит, выводы сделаны правильно. Кому-то, может быть, и не надо есть мясо, но мне надо.

Прошла моя коронка. Если вы заметили, Хэлси очень здоровый, у него здоровые широчайшие мышцы, а локти не могут закрывать печень. И под локоток как раз можно было ему ударить. Когда мы с ним давно тренировались, я постоянно на тренировках ему туда попадал, но почему-то решил ударить с руки. Это была ошибка в первом бою, а в этом такую ошибку уже не совершил и ударил с ноги. Если не ошибаюсь, то на первом взвешивании он весил 84,4 кг, а через шесть часов, на втором взвешивании, — 93,3 кг. Не знаю, как так у него получается. У меня при выходе вес был 89-90 кг.

Я думал, что судья остановит бой, когда уже началось добивание: и так уже всё было понятно. Он лежит, и я его чуть-чуть поколотил, конечно, поскольку он меня разозлил своим интервью. На заднем дворе хотел со мной драться… Но я сразу сказал, что на моём заднем дворе в Омске шансов у него нет.

Приоткрою тайну. Сейчас уже 2 июня, и в этот день два года назад у меня родился сын. Как я мог проиграть в день рождения сына? Для меня это была такая ответственность. Если бы проиграл, то и домой не мог бы дойти. Жаль, что подарок в виде пояса не привезу», — сказал Шлеменко в эфире программы «Все на матч».