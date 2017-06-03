Кавана: Макгрегор не станет нанимать Роуча, у нас другой подход

Дэн Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что его команда не станет нанимать Фредди Роуча, чтобы подготовить ирландца к бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

«В начале меня спрашивали: „Вы наймёте Фредди Роуча? Он величайший тренер по боксу сейчас“. Хорошо, я всегда основываюсь на фактах. Не принимаю решений, основанных на эмоциях. Готовил ли Фредди кого-то к бою с Мейвезером прежде? Да. И тоже жёстко бьющего левшу! И его план не сработал. Не вижу, почему сейчас будет не так. Его подход к Мейвезеру не сработал, а значит, мы не станем работать по той же формуле.

Мы не можем отказаться от того, что делали 10-12 лет, и побить лучшего оборонительного боксёра в мире. Мы должны выходить с ударной стратегией MMA. Мы возьмём боксёрский подход старой школы", — цитирует Кавану ESPN.