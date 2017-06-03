Солиман: Хорн шокирует Пакьяо

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Сэм Солиман заявил, что его соотечественник — Джефф Хорн — победит Мэнни Пакьяо в бою 2 июля.

«Я фанат Джеффа Хорна. Знаю, он докажет всем скептикам, которые думают, что он не может победить Пакьяо, что они ошибаются. Джефф даст Мэнни бой его жизни. По моему мнению, будет очень близкий поединок, но Джефф шокирует Пакьяо, как я когда-то в бою с Рональдом Винки Райтом. 2 июля вся Австралия будет болеть за Джеффа Хорна, и наша страна получит нового чемпиона мира», — цитирует Солимана FightNews.