Кудряшов досрочно победил Дуродолу, защитив титул WBC Silver

В Ростове завершился вечер бокса, главным событием которого стал бой-реванш между Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО) и Оланреваджу Дуродолой (25-4, 23 КО). Первая встреча между боксёрами прошла в ноябре 2015 года, тогда россиянин проиграл техническим нокаутом, потерпев своё первое, и, до сих пор единственное поражение на профессиональном ринге. На кону поединка стоял пояс по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе.

Во втором поединке Кудряшов взял у Дуродолы убедительный реванш. В бескомпромиссном противостоянии Кудряшов сумел отправить своего соперника левым боковым в тяжёлый нокдаун в четвёртом раунде, в пятой трёхминутке россиянин развил успех, вынудив рефери остановить поединок. Таким образом Кудряшов добыл победу техническим нокаутом.

В других титульных боях вечера россиянин Хайбулла Маджидов (9-9, 5 КО) уступил единогласным решением судей Гейарду Айетовичу (30-15-1, 15 КО) в поединке за пояс чемпиона СНГ и славянских стран во втором среднем весе.

А Вячеслав Мирзаев (9-0, 1 КО), также единогласным решением судей победил Энтони Сеттула (22-6, 8 КО) в бою за титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в легчайшем весе.