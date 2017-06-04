Холлоуэй и Алду получили бонус $ 50 тыс. от UFC

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Жозе Алду получили бонус в размере $ 50 тыс. от UFC за лучший бой вечера на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро, об этом сообщает Sherdog.

Ещё один бонус на такую же сумму достался Клаудии Гаделье за лучшее представление вечера. Бразильянка в первом же раунде одержала победу удушением из-за спины над полячкой Каролиной Ковалькевич.

Брайан Келлехер также за лучшее представление вечера получил бонус на сумму $ 50 тыс. Боец в первом раунде победил Юри Алькантару. Этот поединок прошёл в рамках предварительных боёв.