Холлоуэй: было бы здорово провести бой с Фрэнки Эдгаром

Новый чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился впечатлениями от победы над Жозе Алду, а также рассказал о планах на следующий бой.

«Алду был чемпионом на протяжении долгого времени, и он один из величайших. Есть причины, почему он так долго был в топе. Но теперь настало моё время, я просто сказал себе — «иди туда и повеселись». Победить в Рио, на глазах его фанатов — потрясающе. У него было всё, чего я так хотел, и теперь пояс чемпиона в моих руках.

Что касается следующего соперника, было бы здорово провести бой с Фрэнки Эдгаром. Он бывший чемпион, и я бы хотел добавить в свой послужной список ещё одного экс-чемпиона. Я знаю отличное место на Гавайях для организации такого боя», — приводит слова Холлоуэя Sherdog.