Тайсон: Макгрегор будет выглядеть нелепо, пытаясь боксировать с Мейвезером

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что чемпион UFC Конор Макгрегор не будет иметь никаких шансов в боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером.

«Я не думаю, что бой между Мейвезером и Макгрегором разрушит бокс, единственное, что может испортить репутацию нашему спорту, если Конор попробует боксировать с Флойдом.

Макгрегор будет выглядеть нелепо, пытаясь боксировать с ним. Вот если бы он ступил на ринг с Флойдом, рассчитывая на мастерство бойца UFC, то это был бы интересный бой», — цитирует Тайсона BoxingScene.