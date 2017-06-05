Корнилов: Бивол хочет бой с Клеверли, но не зациклен на этом

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол хотел бы сразиться с обладателем титула полновесного чемпиона WBA Нейтаном Клеверли, однако не будет зацикливаться лишь на этом варианте развития карьеры. Об этом сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

«Мы не зацикливаемся на том, удастся ли нам сразиться за титул полновесного чемпиона WBA. После боя с Сэмюэлем Кларксоном появились новые возможности для Бивола. 17 июня он будет драться на HBO pay-per-view. Конечно, мы бы хотели боя за титул WBA, но в целом открыты и для других вариантов. Мы не слишком зацикливаемся на поясе WBA. Бивол уже заявил о себе в дивизионе и без чемпионского титула», — цитирует Корнилова BoxingScene.

На 17 июля в США у Бивола запланирован бой с Седриком Эгнью в андеркарде поединка между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом.