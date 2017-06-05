Альварес: когда кончится бой с Головкиным, все поймут — наступила эра Альвареса

Мексиканский боксёр Сауль Альварес уверен, что победит Геннадия Головкина и тем самым докажет, что является лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий.

«Я взбудоражен возвращением на T-Mobile Arena и возможностью дать фанатам лучший бой, который можно устроить в нашем спорте сейчас. Я постоянно говорил, что никого не боюсь, и теперь докажу это, выйдя на ринг с Головкиным. Когда прозвучит финальный гонг, все поймут, что сейчас эра Канело и я лучший боксёр в мире», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.