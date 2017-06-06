Хирн: решение о следующем бое Джошуа будет на следующей неделе

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил, что дальнейшие карьерные планы его клиента станут определёнными на следующей неделе.

«Я думаю, что решение о том, состоится ли второй поединок между Кличко и Джошуа, будет принято на следующей неделе. Мы уверены, что бой такого уровня может состояться, конечно, при условии, что после этого пройдёт поединок с обязательным претендентом Кубратом Пулевым.

Мы не можем уклониться от боя с болгарином и не собираемся этого делать. Если мы не получим второй бой с Кличко, то на все 100% следующим соперником Энтони станет Пулев», — приводит слова Хирна World Boxing News.