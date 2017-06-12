Холифилд, Баррера и Тапиа включены в Международный зал славы бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах американец Эвандер Холифилд официально введён в Международный зал боксёрской славы, сообщает информационное агентство AP.



Помимо Холифилда, в Зал славы также были введены экс-чемпион мира в трёх весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера (владел поясами организаций WBO, WBC, IBF и IBO), бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в трёх весовых категориях американец Джонни Тапиа (посмертно), а также австралийский тренер Джонни Льюис.