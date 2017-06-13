Уайт: лучший боец в мире вне зависимости от веса — Макгрегор, а не Джонсон

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что лучшим бойцом смешанного стиля в мире является Конор Макгрегор, а не Деметриус Джонсон.

«Журналисты уверяют, что Джонсон — лучший боец в мире вне зависимости от веса. Я думаю, что это Конор Макгрегор. Подумайте о том, что значит „вне зависимости от веса“. Конору наплевать, он готов драться с кем угодно, в любом месте в любое время. А если Деметриус лучший в мире, то пусть дерётся с Ти Джеем Диллашоу. Пусть дерётся с тем, до кого людям есть дело, кто интересен», — приводит слова Уайта MMA Fighting.