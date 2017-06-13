Майки Гарсия надеется в конце года провести бой с Мэнни Пакьяо

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Майки Гарсия (36-0-0, 30 КО) не прочь в конце года сразиться с филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо, если его команда будет серьёзно настроена на организацию такого боя.



Гарсия оставил вакантным титул чемпиона мира WBC в лёгком весе ради дебюта в первом полусреднем. 29 июля в Бруклине ему предстоит сразиться с Эдриеном Бронером.



«Если всё пройдёт хорошо летом и Мэнни выиграет бой против Хорна. В общем, если всё пройдёт хорошо и если они серьёзно хотят боя со мной, то мы можем это сделать в конце года, если будет такая возможность.

Многие бойцы используют чьи-то имена, чтобы вызвать шумиху, но никогда не совершают того, о чём говорят. Я слышал, как многим ребятам обещали бой с Мейвезером или Пакьяо, но они так и не получали его. Я не хочу быть одним из тех, чьё имя используют для раскрутки в медиа. Если они серьёзно относятся к делу, то мы можем устроить бой в конце года», — цитирует Гарсию BoxingScene.