Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США

13 июня 2017, вторник. 18:20. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалёв, который 17 июня в Лас-Вегасе проведёт бой-реванш против американца Андре Уорда, в скором времени станет гражданином США. Об этом сообщил промоутер Андрей Шкаликов.

«Ковалёв очень популярен в США — возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином – официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалёвым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живёт он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США», — сказал Шкаликов в интервью «Газете.Ru».

Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Андрей Шкаликов Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
13 июня 2017, вторник
18:56 Бивол: почти готов к боям со Стивенсоном, Уордом и Ковалёвым
18:41 Риос: в следующий раз я буду лучше
18:20 Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США
17:30 Дува: контракт не предусматривает ещё одного реванша между Ковалёвым и Уордом
15:34 Сформирован окончательный кард турнира M-1 Challenge 80
15:05 Матвей Коробов намерен выступить во Всемирной боксёрской суперсерии
14:49 Тренер Хорна: у Пакьяо не было таких соперников, как Джефф
14:03 Майки Гарсия надеется в конце года провести бой с Мэнни Пакьяо
12:54 Атлас: единственный, кто может победить Спенса, — Кит Турман
12:35 Беспутин: Уорду больше нечем удивить Ковалёва
11:41 Тайсон: хотелось бы увидеть бой Джошуа — Фьюри
10:36 Холифилд: не думаю, что ММА превосходят бокс
09:45 Тренер Макгрегора хочет, чтобы бой с Мейвезером проходил в весе 152 фунта
00:58 Уайт: лучший боец в мире вне зависимости от веса — Макгрегор, а не Джонсон
12 июня 2017, понедельник
23:37 Компания Мейвезера-младшего зарезервировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа
22:32 Хирн: реванш Беллью — Хэй может состояться в декабре
20:51 Ковалёв: возвращаюсь к тренировкам, которые проводил до боя с Чилембой
19:15 Роуч: Хорн хуже Варгаса, но Пакьяо не будет пренебрегать им
18:50 Бивол: второй бой с Уордом будет для Ковалёва тяжелее первого
18:06 Зимин: в бою с Бриедисом Кудряшову одного везения не хватит
16:45 Джексон: попросил Ковалёва сломать Уорду рёбра, если он полезет в ближний бой
15:31 Бывший британский профи-боксёр Эррол Кристи умер от рака лёгких
13:58 Холифилд, Баррера и Тапиа включены в Международный зал славы бокса
12:58 Glory инициирует судебное преследование болельщиков, напавших на Гронхарта
12:44 Расселл: если не будет больших боёв в 126 фунтах, перейду в первый лёгкий вес
11:57 Бухингер: посмотрим, сможет ли Нагибин держать темп в пятираундовом бою
11:54 Янькова: меня могла постигнуть участь Нурмагомедова и Митриона
11:14 Амир Хан прекратил вражду с родственниками
10:55 Американский боксёр Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом
09:59 Брэндон Риос нокаутировал Аарона Эрреру
01:55 Ковалёв прибыл в Лас-Вегас на бой с Уордом
00:38 Бивол: не хочу, чтобы мой стиль боя ассоциировали со стилем Ковалёва
11 июня 2017, воскресенье
23:34 Манува: нокаутирую жирного борца Кормье за два раунда
21:55 Джейкобс может выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес
21:00 Уорд: Ник и Нэйт Диасы могли бы успешно выступать в боксе
20:13 Риос: ставлю на Альвареса в бою с Головкиным
18:09 Лебзяк: решение МОК носит негативный характер для любительского бокса
17:32 Рябинский: все пробы Поветкина перед боем с Руденко чистые
16:27 Гарсия: в бою с Бронером я должен быть агрессивным
15:41 Лёффлер: первый же бой Головкина в Лас-Вегасе будет одним из самых великих
14:56 Руденко: ни в коем случае нельзя пропускать боковые удары от Поветкина
14:44 Хант: для меня Оверем всегда будет мошенником
12:49 Хант: хочу больших боёв
11:52 Риос: цель — бороться за титул чемпиона мира
11:29 Роуч: Пакьяо уничтожит Хорна
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто виноват в том, что произошёл скандал в рамках турнира по кикбоксингу Glory в Париже?
Архив →
© championat.com, 2000–2017