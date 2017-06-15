Уайт: бой Мейвезер — Макгрегор будет более масштабным, чем бой Флойда с Пакьяо

Президент UFC Дэна Уайт считает, что поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим будет столь большим событием, что даже затмит бой Мейвезера с Мэнни Пакьяо, которого болельщики ждали много лет.



Ранее было официально подтверждено, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Каждый из спортсменов заработает более чем $ 100 млн за этот поединок.



«Я думаю, что этот поединок более глобален, чем бой Мейвезер — Пакьяо», — цитирует Уайта BoxingScene.