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M-1 Challenge 80: Харитонов нокаутировал Сокуджу и другие результаты

15 июня 2017, четверг. 19:00. Бокс/ММА

В Китае состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80. В главном поединке вечера российский тяжеловес Сергей Харитонов сразился с американцем Рамо Тьерри Сокуджу. Поединок завершился на первой же минуте победой российского бойца нокаутом.

M-1 Challenge 80. Результаты

До 70,3 кг: Адам Цуров (Россия) победил Фу Кангканга (Китай) единогласным решением судей
До 77,1 кг: Куербанджианг (Китай) победил Максима Мельника (Украина) единогласным решением судей
До 61,3 кг: Ибрагим Наврузов (Грузия) победил Хьюиксибая (Китай) раздельным решением судей
До 84 кг: Артём Казбанов (Россия) победил Ношервана Ханзаду (Пакистан) единогласным решением судей
До 93 кг: Карлос Эдуардо (Бразилия) победил Рене Хоппе (Германия) техническим нокаутом
До 65,8 кг: Михаил Коробков (Россия) победил Асиркебая Джининсибиеке (Китай) удушающим приёмом
До 77,1 кг: Александр Бутенко (Россия) и Кори Нельсона (Австралия) завершили бой вничью
До 65,8 кг: Саша Шарма (Германия) победил Мусу Нуертибиеки (Китай) удушающим приёмом
Бой за титул чемпиона в полулёгком весе: Иван Бухингер (Россия) победил Тимура Нагибина (Россия) удушающим приёмом
Свыше 93 кг: Сергей Харитонов (Россия) победил Рамо Тьерри Сокуджу (США) нокаутом

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Харитонов M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
15 июня 2017, четверг
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