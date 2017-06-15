M-1 Challenge 80: Харитонов нокаутировал Сокуджу и другие результаты

В Китае состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80. В главном поединке вечера российский тяжеловес Сергей Харитонов сразился с американцем Рамо Тьерри Сокуджу. Поединок завершился на первой же минуте победой российского бойца нокаутом.

M-1 Challenge 80. Результаты

До 70,3 кг: Адам Цуров (Россия) победил Фу Кангканга (Китай) единогласным решением судей

До 77,1 кг: Куербанджианг (Китай) победил Максима Мельника (Украина) единогласным решением судей

До 61,3 кг: Ибрагим Наврузов (Грузия) победил Хьюиксибая (Китай) раздельным решением судей

До 84 кг: Артём Казбанов (Россия) победил Ношервана Ханзаду (Пакистан) единогласным решением судей

До 93 кг: Карлос Эдуардо (Бразилия) победил Рене Хоппе (Германия) техническим нокаутом

До 65,8 кг: Михаил Коробков (Россия) победил Асиркебая Джининсибиеке (Китай) удушающим приёмом

До 77,1 кг: Александр Бутенко (Россия) и Кори Нельсона (Австралия) завершили бой вничью

До 65,8 кг: Саша Шарма (Германия) победил Мусу Нуертибиеки (Китай) удушающим приёмом

Бой за титул чемпиона в полулёгком весе: Иван Бухингер (Россия) победил Тимура Нагибина (Россия) удушающим приёмом

Свыше 93 кг: Сергей Харитонов (Россия) победил Рамо Тьерри Сокуджу (США) нокаутом