Шлеменко: Мейвезер победит Макгрегора, боксёрский ринг — его территория

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о том, кто одержит победу в супербою между 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором.



«Мейвезер победит. Тут тяжёлый вес, бой продлится на время всех раундов, и американец победит решением судей. Всё-таки боксёрский ринг — это его территория, а не ирландца», — сказал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».



Бой Мейвезер — Макгрегор пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.