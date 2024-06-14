Костя Цзю и Кевин Джонсон станут тренерами команд на международном турнире в Ингушетии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю и популярный боксёр Кевин Джонсон будут тренерами команд на международном турнире по боксу в Ингушетии.

На турнире состоится командное противостояние между «Сборной Ингушетии», тренером которой станет Цзю, и «Сборной Мира», которую будет тренировать Кевин Джонсон. Встреча пройдёт во дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева.

«Сборную Ингушетии» представят такие боксёры, как Курейш Сагов (8-2-1, 4КО), Исмаил Илиев (14-3-1, 4КО), Сергей Сергеев, являющийся чемпионом России по боксу в полутяжёлом весе, а также Ибрагим Торкоев. Также на турнире состоится бой между Максимом Щербаковым и руководителем Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым.

Ранее Костя Цзю прокомментировал новость о переносе поединка своего сына, экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю, с американцем Вёрджилом Ортисом-младшим.