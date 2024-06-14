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Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева во всех следующих поединках
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Хавьер Мендес заявил, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундантом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в последующих боях.

«Перед боем с Порье Хабиб сказал мне: «Я буду в углу у Ислама и ещё нескольких топовых ребят». Так что Хабиб собирается вернуться к роли секунданта. Он никогда не говорил, что в принципе не будет чьим-либо секундантом. Хабиб говорил, что хочет больше времени проводить с семьёй. Сейчас же он сказал мне: «Я очень счастлив вернуться в угол!» Хабиб будет секундантом Махачева во всех следующих поединках. Об этом он мне сам сообщил. Это осчастливило меня, поскольку рядом со мной будет такой прекрасный человек и тренер», — сказал Хавьер в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

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