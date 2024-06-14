Камару Усман отреагировал на первый эпизод сериала о UFC

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман отреагировал на первый эпизод сериала «Империя UFC», в котором обсуждался его бой против американца Стивена Томпсона.

«Во-первых, я сейчас вне игры, так что я даже не беспокоюсь об этом. Но угадайте что? После этого отснятого эпизода я узнал о бое за девять дней до начала его проведения и сразился, возможно, с самым опасным парнем в UFC на тот момент, Хамзатом Чимаевым.

Когда я буду готов вернуться в октагон и захочу с кем-то подраться, мне будет всё равно, я подерусь с тем, с кем мне будет нужно», — приводит слова Усмана Bloody Elbow co ссылкой на подкаст Pound 4 Pound.

Напомним, в первом эпизоде сериала «Империя UFC» президент UFC Дана Уайт и вице-президент лиги Шон Шелби планировали организовать поединок между Камару Усманом и топовым бойцом UFC казахом Шавкатом Рахмоновым. Он должен был пройти 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ). Однако менеджер Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный заинтересован только в бое со Стивеном Томпсоном.