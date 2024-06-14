Джон Джонс: Кёртис надрал Тому задницу. Травма колена — лучшее, что с ним могло случиться

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказался о первом поединке между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом.

«Сегодня я смотрел первый бой между Томом и Кёртисом. Честно говоря, я впервые смотрел его. Ему надрали задницу. Травма колена — лучшее, что с ним могло случиться. За эти годы я понял одну важную вещь — никогда нельзя ставить против американских борцов. Буду смеяться громче всех, если Том вновь проиграет.

Просто взгляните на этот бой вновь. Том проиграл почти все размены. Кёртис доставал до его подбородка с самого начала боя.

Дело не в травме, а в том, что вашего парня успели зацепить. Даже когда он травмировал колено, то всё равно получал удары по лицу. Это то, что я вижу. Фанаты сходят с ума от таких новичков. Но они не видят многих реальных вещей. Я анализирую тактику и не поддаюсь общему восторгу, как другие. Моя позиция такова, что необходимо выждать время, чтобы было понимание, кто этот боец. Если он способен бить рекорды, то он получит моё внимание», — написал в своих социальных сетях Джон Джонс.