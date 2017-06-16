Фроч: Мейвезер — не нокаутёр, но он может деклассировать Макгрегора

Карл Фроч, бывший чемпион мира во втором среднем весе, прокомментировал будущий поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Мейвезер не нокаутировал многих людей. Да, он нокаутировал Рики Хаттона и несколько других бойцов, но он не является панчером. Флойд дрался в первом среднем весе всего три раза и в этой категории никогда не добывал досрочных побед.

Но я не думаю, что Мейвезеру нужно нокаутировать Макгрегора, чтобы заслужить уважение. Вместо этого он может просто деклассировать его. Бой будет очень интересным, так как ответит на некоторые вопросы, связанные с двухлетним перерывом в карьере Флойда.

Что касается Конора, то ему будет очень сложно поймать американца. Такие топовые бойцы как Оскар де ла Хойя, Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес не смогли приблизиться к нему, посмотрим, как Макгрегор собирается это сделать. Я заинтригован таким поединком и обязательно буду смотреть его», — приводит слова Фроча Sky Sports.